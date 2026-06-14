Φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ. Οι άνθρωποι της Ιταλικής ομάδας βρίσκονται στην Λισαβόνα τις τελευταίες μέρες, ώστε να έρθουν σε επαφές μαζί του.
Ο Αμορίμ εμφανίζεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο της συνεργασίας με τη Μίλαν, καθώς έχει αποδεχθεί τους όρους που συζητήθηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές και είναι θέμα χρόνου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.
Ο Πορτογάλος στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε 63 παιχνίδια με απολογισμό 24 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 ήττες.
🚨 Rúben Amorim, ready to accept all conditions discussed with AC Milan to become the new manager.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026
He wants the job and waiting for final green light from Milan. 🔴⚫️🇵🇹 pic.twitter.com/R2JH6ZA2DX