Φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ. Οι άνθρωποι της Ιταλικής ομάδας βρίσκονται στην Λισαβόνα τις τελευταίες μέρες, ώστε να έρθουν σε επαφές μαζί του.

Ο Αμορίμ εμφανίζεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο της συνεργασίας με τη Μίλαν, καθώς έχει αποδεχθεί τους όρους που συζητήθηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές και είναι θέμα χρόνου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Ο Πορτογάλος στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε 63 παιχνίδια με απολογισμό 24 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 ήττες.