Αναστάτωση επικρατεί στο Μεξικό, καθώς οι αρχές εντόπισαν σορό μέσα στο πορτμπαγκάζ εγκαταλελειμμένου οχήματος δίπλα στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής ομάδας του Ιράν στην Τιχουάνα, η οποία προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα γκρι SUV με πινακίδες της Καλιφόρνια σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ, ακριβώς απέναντι από το Caliente Stadium και κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε μία σορός τυλιγμένη σε μαύρη σακούλα, η οποία έφερε εμφανή ίχνη βίας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το όχημα είχε εγκαταλειφθεί από τα μέσα της εβδομάδας, ενώ η κατάσταση του σώματος μαρτυρούσε ότι βρισκόταν για αρκετές ημέρες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η Τιχουάνα θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις του Μεξικού, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα εγκληματικότητας και δράσης οργανωμένων καρτέλ ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην πόλη καταγράφηκαν περισσότερες από 1.200 ανθρωποκτονίες μέσα στο 2025.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Ομοσπονδία του Ιράν σχετικά με το περιστατικό ή ενδεχόμενη αλλαγή στα μέτρα ασφαλείας της αποστολής.