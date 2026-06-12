Στο μπάσκετ και συγκεκριμένα στην Euroleague μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχε μια «κατάρα», αυτή που ήθελε την ομάδα που ολοκλήρωνε πρώτη στην βαθμολογία την κανονική διάρκεια να μην παίρνει ποτέ το τρόπαιο.

Αυτό άλλαξε πρόσφατα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέκτησε την Euroleague στο Final Four της Αθήνας, ενώ είχε τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης.

Μια τέτοια αντίστοιχη «κατάρα» υπάρχει όμως και στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο Μουντιάλ!

Συγκεκριμένα, πριν από κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο η FIFA ενημερώνει την Παγκόσμια κατάταξη (FIFA Ranking) και η πρώτη ομάδα του κόσμου πριν το Μουντιάλ δεν έχει φτάσει ποτέ στην κατάκτησή του!

Τι είναι το FIFA Ranking

Η Παγκόσμια Κατάταξη της FIFA (FIFA World Ranking) είναι ένα σύστημα κατάταξης για τις Εθνικές ομάδες ανδρών (Men’s Ranking) και Γυναικών (Women’s Ranking) το οποίο θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 1992 με τις ομάδες να κατατάσσονται με βάση τα αποτελέσματα των παιχνιδιών τους είτε αυτά είναι επίσημα, είτε φιλικά.

Τώρα λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που διεξάγεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά, η FIFA έκανε γνωστή την Παγκόσμια κατάταξη για τον μήνα Ιούνιο και στην πρώτη θέση είναι η Εθνική Αργεντινής με 1877.27 βαθμοί

Ας δούμε τι έγινε στα προηγούμενα Μουντιάλ:

Μουντιάλ 1994 (ΗΠΑ)

Πριν την έναρξη του Μουντιάλ του 1994, πρώτη στην Παγκόσμια κατάταξη ήταν η Γερμανία με 60.000 βαθμούς. Το Κύπελλο το κατέκτησε η Βραζιλία επικρατώντας στον τελικό της Ιταλίας με 3-2 στα πέναλτι.

Μουντιάλ 1998 (Γαλλία)

Στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας κατάταξης ήταν η Βραζιλία με 72.000 βαθμούς. Το Μουντιάλ το κατέκτησε η Γαλλία επικρατώντας με 3-0 της Βραζιλίας στον τελικό.

Μουντιάλ 2002 (Ιαπωνία/Κορέα)

Στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας κατάταξης πριν την έναρξη του τουρνουά ήταν η Γαλλία με 802.00 βαθμούς. Το τρόπαιο κατέληξε στην Βραζιλία η οποία νίκησε με 2-0 την Γερμανία στον τελικό.

Μουντιάλ 2006 (Γερμανία)

Στην πρώτη θέση ήταν η Βραζιλία με 827.00 βαθμούς. Το Μουντιάλ κατέληξε στα χέρια της Ιταλίας που νίκησε στον τελικό στα πέναλτι με 5-3 την Γαλλία.

Μουντιάλ 2010 (Νότια Αφρική)

Πάλι στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας κατάταξης ήταν η Βραζιλία με 1611.00 βαθμούς. Το Κύπελλο πήγε στην Ισπανία η οποία επικράτησε στον τελικό με 1-0 της Ολλανδίας,

Μουντιάλ 2014 (Βραζιλία)

Η Ισπανία με 1485.00 βαθμούς ήταν η χώρα που ήταν πρώτη στην Παγκόσμια Κατάταξη πριν την έναρξη του Μουντιάλ, το οποίο κατέκτησε η Γερμανία επικρατώντας στον τελικό με 1-0 της Αργεντινής.

Μουντιάλ 2018 (Ρωσία)

Πριν την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας κατάταξης ήταν η Γερμανία με 1558.00 βαθμούς. Το τρόπαιο κατέληξε στην Γαλλία η οποία στον τελικό νίκησε με 4-2 την Κροατία.

Μουντιάλ 2022 (Κατάρ)

Πριν το χειμερινό Μουντιάλ του Κατάρ, στην πρώτη θέση της κατάταξης ήταν η Βραζιλία με 1841.30 βαθμούς. Στον τελικό μετά από ένα συναρπαστικό ματς πήρε το τρόπαιο η Αργεντινή απέναντι στην Γαλλία (3-3 παρ., 4-2 στα πέναλτι).

Μουντιάλ 2026 (ΗΠΑ/Μεξικό/Καναδάς)

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Μεξικό στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η Αργεντινή με 1877.27 βαθμούς.

*Η χώρα που έχει βρεθεί για το μεγαλύτερο διάστημα στην πρώτη θέση του FIFA World Ranking είναι η Βραζιλία.