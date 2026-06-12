Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης απέναντι στη Φερεντσβάρος στον μεγάλο τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα.

Οι «ερυθρόλευκες» του Γιώργου Ντόσκα θα πέσουν στην πισίνα του National Pool Complex στις 22:00, με στόχο να ολοκληρώσουν ιδανικά μία απαιτητική ευρωπαϊκή πορεία και να προσθέσουν ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ τους. Απέναντί τους θα βρεθεί η ισχυρή ουγγρική ομάδα, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Ο Ολυμπιακός συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων δυνάμεων της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης, με πολυετή παρουσία στα τελικά στάδια της διοργάνωσης και σημαντική εμπειρία από αγώνες υψηλού επιπέδου. Απόψε, καλείται να αξιοποιήσει αυτή την παρακαταθήκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που διαθέτει ανάλογες φιλοδοξίες.

Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Ντόσκας, υπογράμμισε τη δυσκολία της αποστολής, τονίζοντας ότι «περιμένουμε ένα πολύ δυνατό ματς απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως η Φερεντσβάρος. Θα χρειαστεί πίστη στο πλάνο μας και απόλυτη συγκέντρωση, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός τόσο απαιτητικού τελικού και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ιωάννα Σταματοπούλου, η οποία στάθηκε στην προσπάθεια που προηγήθηκε για να φτάσει η ομάδα μέχρι τον τελικό. «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη χρονιά για να βρεθούμε εδώ. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, όμως έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Θέλουμε να απολαύσουμε αυτή τη μοναδική στιγμή, να μείνουμε προσηλωμένες στο πλάνο μας και να παλέψουμε μέχρι το τέλος για την κατάκτηση του τίτλου», δήλωσε η διεθνής τερματοφύλακας.

Όλα είναι έτοιμα, λοιπόν, για μία βραδιά υψηλών απαιτήσεων, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μία νίκη μακριά από ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία.