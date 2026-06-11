Ο Ντάνι Γκαρθία θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς επήλθε πλήρης συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα του σχεδιασμού τους ενόψει της νέας σεζόν, διατηρώντας στο δυναμικό τους τον πολύπειρο Ισπανό μέσο. Ο 36χρονος χαφ βρισκόταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιθυμούσε να παραμείνουν στο ρόστερ, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του έφτανε στο τέλος του το φετινό καλοκαίρι.

Μετά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα ο Γκαρθία να παρατείνει την παρουσία του στον Πειραιά για ακόμη έναν χρόνο. Έτσι, θα εξακολουθήσει να αποτελεί μέρος του βασικού κορμού της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο έμπειρος μέσος ετοιμάζεται πλέον να διανύσει την τρίτη του χρονιά στον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντική παρουσία με τα «ερυθρόλευκα». Μέχρι σήμερα μετρά 69 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στη μεσαία γραμμή χάρη στην εμπειρία, τη συνέπεια και τη σταθερότητά του.