Η FIFA χρεώνει τους φιλάθλους με 79 δολάρια για να εμφανίζεται το όνομά τους στις γιγαντοοθόνες των γηπέδων πριν από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού.

Μέσω του προγράμματος «Super Shoutout», η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία δίνει τη δυνατότητα αγοράς θέσης εμφάνισης ονόματος σε όλα τα 72 παιχνίδια της φάσης των ομίλων, με το αντίτιμο να ανέρχεται στα 79 δολάρια ανά αίτημα, χωρίς φόρους.

Παρότι η πλατφόρμα υπόσχεται προβολή του ονόματος «την κατάλληλη στιγμή» κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι όροι χρήσης διευκρινίζουν ότι οι εμφανίσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά πριν από τη σέντρα και όχι εντός αγωνιστικής δράσης.

Η FIFA επισημαίνει ότι η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, με σειρά προτεραιότητας, ενώ δεν εγγυάται ούτε τη διάρκεια ούτε τη θέση προβολής του μηνύματος.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί συγκεκριμένο χρονικό σημείο εμφάνισης κατά την αγορά, ενώ η προβολή αφορά αποκλειστικά την εμπειρία εντός γηπέδου και δεν εξασφαλίζει μετάδοση σε τηλεοπτική ή ψηφιακή κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν αγώνα, να δηλώσουν την ομάδα που υποστηρίζουν και να αγοράσουν έως τέσσερις «θέσεις» ανά παραγγελία, με συνολικό κόστος που μπορεί να φτάσει τα 316 δολάρια πριν από φόρους.

Η οριστική έγκριση της εμφάνισης γίνεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της FIFA, ενώ η χρέωση πραγματοποιείται μόνο μετά την έγκριση.

Το πρόγραμμα δέχεται κρατήσεις έως 72 ώρες πριν τη σέντρα. Η συγκεκριμένη πρακτική εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιδράσεων για την εμπορική πολιτική της FIFA ενόψει του Μουντιάλ, με οργανώσεις φιλάθλων να ασκούν κριτική για το αυξημένο κόστος συμμετοχής και εισιτηρίων