Ο Νταβίντ Κάρμο, παίκτης που έχει πάρει ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό, ήταν πρωταγωνιστής σε στιγμές έντασης.

Ο Κάρμο βρέθηκε στο προσκήνιο αλλά όχι για καλό λόγο απόγευμα της Κυριακής στην αναμέτρηση της Οβιέδο με την Έλτσε (1-2) για την 32η αγωνιστική της La Liga. Ο άλλοτε στόπερ του Ολυμπιακού όταν έγινε αλλαγή φάνηκε ότι σαν κάτι να άκουσε από την εξέδρα και εκεί που θα πήγαινε προς τον πάγκο γύρισε προς την άλλη πλευρά και κινήθηκε με πολλά νεύρα – και σαν να είναι εκτός εαυτού – προς τα εκεί.

Πρακτικά ο Κάρμο πήγε προς το μέρος των οπαδών για να ζητήσει τον λόγο. Η κατάσταση πήγε να ξεφύγει ωστόσο έπεσαν πάνω του οι συμπαίκτες του για τον τραβήξουν και να αποχωρήσει από εκείνο το σημείο. Ο Κάρμο είναι ως γνωστόν δανεικός στην Οβιέδο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.