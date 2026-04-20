Την προτίμησή του στην σειρά των play off της Euroleague, εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος δήλωσε πως θέλει αντίπαλο τον Ολυμπιακό για πολλούς λόγους.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, με live του στα social media, τόνισε πως προτιμά τους Πειραιώτες, ώστε η ομάδα του να τους πετάξει έξω από την διοργάνωση.

Μεταξύ άλλων είπε Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς».