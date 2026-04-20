Ο αρχηγός της Εθνικής του EURO 2004 αλλά και πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Θόδωρος Ζαγοράκης, έστειλε το δικό του μήνυμα για τα 100 χρόνια της ομάδας.

Ο Θόδωρος Ζαγοράκης έχει γράψει την δική του ιστορία με την φανέλα του ΠΑΟΚ αλλά και τον σύλλογο γενικικότερα. Αγωνίστηκε στον «Δικέφαλο» του Βορρά σε δύο θητείες (1992-1998, 2005-2007), καταγράφοντας 220 συμμετοχές και 15 γκολ και ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου από το 2007 έως το 2012.

Μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook έδωσε το στίγμα του για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Το post του ανέφερε: «Ο ΠΑΟΚ ‘φωνάζει’ αυτό που τον καθορίζει εδώ και 100 χρόνια: Το διαφορετικό!

100 χρόνια που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι είσαι για μας.

100 χρόνια αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας, τιμής και περηφάνιας!

Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ»!