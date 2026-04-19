Παρουσία του Γιάννη Βαρδινογιάννη, ο οποίος επέστρεψε στο γήπεδο έπειτα από πολλά χρόνια, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League.

Πρόκειται για το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο και ο πρώην ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ αποφάσισε να πάει στο γήπεδο και να το παρακολουθήσει από κοντά.

Έχοντας μαζί του τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος δίνει το παρών σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, και τον Βέλιμιρ Ζάετς, ο «Τζίγκερ» παρακολουθεί από τα επίσημα της Λεωφόρου το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».