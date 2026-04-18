Στην Premier League μετά από 25 χρόνια επέστρεψε η Κόβεντρι. Η ομάδα του Φράνκ Λάμπαρντ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας εκτός έδρας με την Μπλάκμπερν (1-1) και τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της Championship εξασφάλισε την άνοδο.

Η Κόβεντρι βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 86 βαθμούς σε 43 αγώνες, 13 μπροστά από την τρίτη Μίλγουολ, η οποία δεν μπορεί πλέον να την φτάσει. Τελευταία φορά που συμμετείχε η Κόβεντρι στην Premier League ήταν το 2001.

Όσον αφορά την δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει απευθείας την Κόβεντρι, εκεί θα γίνει «μάχη», μεταξύ των Ίπσουϊτς, Μίλγουολ, Σαουθάμπτον και Μίντλεσμπρο που έχουν απόσταση τριών βαθμών.

Το τρίτο εισιτήριο για την Premier League το διεκδικούν οι ομάδες από την τρίτη ως την έκτη θέση μέσω play off με τον τελικό να διεξάγεται στο Γουέμπλεϊ.