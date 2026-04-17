Ο Γκάρι Λίνεκερ αποκάλυψε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον έκανε unfollow στο Instagram, έπειτα από δηλώσεις του σχετικά με τη διαχρονική συζήτηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Λιονέλ Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο πρώην Άγγλος διεθνής είχε εκφράσει δημόσια την προτίμησή του προς τον Αργεντινό σούπερ σταρ, γεγονός που, όπως υποστήριξε ο ίδιος, φαίνεται πως ενόχλησε τον Πορτογάλο επιθετικό.

Μιλώντας στο podcast «The Rest Is Football», ο Λίνεκερ ανέφερε ότι ο Ρονάλντο δεν υποδέχθηκε θετικά τη συγκεκριμένη τοποθέτηση και προχώρησε στην απόφαση να τον αφαιρέσει από τη λίστα των ακολούθων του στα social media. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό, αντιμετωπίζοντάς το με ψυχραιμία και χαλαρή διάθεση.

Πρόκειται για ένα ακόμη μικρό επεισόδιο γύρω από τη συνεχιζόμενη και πολυσυζητημένη αντιπαράθεση για τον κορυφαίο της ιστορίας, ένα debate που εξακολουθεί να διχάζει φιλάθλους και ποδοσφαιρική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα. Δεν τον αναστάτωσα με τίποτα από όσα είπα γι’ αυτόν. Απλώς είμαι ειλικρινής και νομίζω ότι ο Μέσι είναι, συνολικά, καλύτερος ποδοσφαιριστής. Σταμάτησε να με ακολουθεί στο Instagram. Θα το ξεπεράσω», είπε αστειευόμενος και πρόσθεσε: «Πάντα θα μου αρέσει ο Ρονάλντο. Τον έχω δει να παίζει πολλές φορές. Ξέρω ότι είναι λίγο ενοχλημένος μαζί μου, αλλά δεν πειράζει».