Με ανοιχτή επιστολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ρουμανίας, η οικογένεια Λουτσέσκου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που ένιωσε μετά τον θάνατο του Μιρτσέα.

Οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ δύσκολες για το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας και φυσικά, πάνω απ’ όλους, για την οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους αλλά και όλη τη χώρα.

Ο πόνος ήταν μεγάλος για την οικογένεια Λουτσέσκου, μεγάλη όμως ήταν και η στήριξη που ένιωσε από όλους όσοι συμπαραστάθηκαν και βοήθησαν ώστε η κηδεία να πραγματοποιηθεί με τον σεβασμό που έπρεπε. Σε αυτούς, λοιπόν, απευθύνθηκε η οικογένεια Λουτσέσκου μέσω ανοιχτής επιστολής που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ρουμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, η σύζυγος του εκλιπόντος, Νέλι Λουτσέσκου, καθώς και τα άλλα μέλη της οικογένειας υπογράφουν την ανοιχτή επιστολή, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής…

«Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, νιώσαμε κάτι που δεν θεωρούσαμε δυνατό εν μέσω τέτοιου πόνου: Ότι δεν είμαστε μόνοι. Πράγματι, δεν ήμασταν μόνοι ούτε στιγμή. Από τη στιγμή που μάθαμε τα πρώτα νέα για την κατάσταση της υγείας του μέχρι και μετά την κηδεία, ένα κύμα ζεστασιάς ξεχύθηκε προς το μέρος μας: Μηνύματα, σκέψεις και χειρονομίες που μας κράτησαν στα πόδια μας. Θα τον κουβαλάμε πάντα στις καρδιές μας, ξέρουμε ότι κι εσείς θα τον έχετε».