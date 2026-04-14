Πέντε ομάδες, έξι αγωνιστικές και ελάχιστοι βαθμοί που τις χωρίζουν δημιουργούν ένα από τα πιο δραματικά φινάλε των τελευταίων ετών στη Serie A. Η Μίλαν (63) βρίσκεται στην 3η θέση, όμως η διαφορά από την 7η Αταλάντα είναι μόλις 10 βαθμοί. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Γιουβέντους (60), η Κόμο (58) και η Ρόμα (57), σε μια κατάσταση όπου τίποτα δεν έχει κριθεί.

Μίλαν: 63 βαθμοί

Οι «Ροσονέρι» έχουν μπει σε μια περίοδο έντονης αγωνιστικής αστάθειας. Τα αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει πίεση και αμφισβήτηση, με τη συνολική εικόνα να δείχνει ομάδα που δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και καθαρότητα στο παιχνίδι της. Η επιθετική γραμμή παρουσιάζει πρόβλημα, καθώς οι Πούλισικ και Λεάο δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα ούτε την απαιτούμενη σύνδεση στο γήπεδο, κάτι που έχει κοστίσει βαθμούς και αυτοπεποίθηση. Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα τραυματισμών έχουν σχεδόν εκλείψει και το ρόστερ είναι πλήρες, η Μίλαν δείχνει ευάλωτη. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι εξαιρετικά απαιτητικό, με αναμετρήσεις απέναντι σε Γιουβέντους, Αταλάντα, Σασουόλο, Τζένοα και Κάλιαρι, γεγονός που δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο λάθους.

Γιουβέντους: 60 βαθμοί

Η Γιουβέντους έχει ανακάμψει εντυπωσιακά και έχει εξελιχθεί στην πιο σταθερή απειλή για τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω της. Με 14 βαθμούς στα τελευταία έξι παιχνίδια, η ομάδα του Σπαλέτι δείχνει να έχει ξαναβρεί ταυτότητα και αυτοπεποίθηση. Η νίκη απέναντι στην Αταλάντα, έστω και με δραματικό τρόπο, της έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Παράλληλα, όμως, το πρόγραμμα που ακολουθεί δεν είναι εύκολο, καθώς περιλαμβάνει Μπολόνια, Μίλαν, Βερόνα, Λέτσε, Φιορεντίνα και Τορίνο, ομάδες που έχουν βαθμολογικό κίνητρο μέχρι το τέλος. Παρά τη συνολικά καλή κατάσταση του ρόστερ, το γεγονός ότι ο Σπαλέτι επιλέγει να βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό παικτών δημιουργεί φόβους κόπωσης στο φινάλε.

Κόμο: 58 βαθμοί

Η Κόμο αποτελεί τη μεγάλη αποκάλυψη της σεζόν. Με μια εξαιρετική πορεία που περιλαμβάνει πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια πριν την ήττα από την Ίντερ, η ομάδα του Φάμπρεγας έχει καταφέρει να μπει δυνατά στη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η πρόσφατη ήττα δεν αλλάζει τη γενική εικόνα, καθώς το Κόμο δείχνει συνοχή, πλάνο και αγωνιστική ωριμότητα. Η βαθμολογική του θέση το κρατά ζωντανό στο κυνήγι της Ευρώπης, ενώ το πρόγραμμα με Σασουόλο, Τζένοα, Νάπολι, Βερόνα, Πάρμα και Κρεμονέζε επιτρέπει όνειρα, τουλάχιστον μέχρι την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Νάπολι.

Ρόμα: 57 βαθμοί

Η Ρόμα του Γκασπερίνι συνεχίζει να διεκδικεί με αξιώσεις ένα εισιτήριο για το Champions League. Η παρουσία του Μαλεν έχει δώσει νέα επιθετική διάσταση, όμως η ομάδα παραμένει ασταθής σε συμπεριφορά και ρυθμό. Οι εντάσεις δεν λείπουν, καθώς το στυλ του προπονητή διατηρεί υψηλή πίεση στο εσωτερικό. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, με Αταλάντα, Μπολόνια, Φιορεντίνα, Πάρμα, Λάτσιο και Βερόνα, και το κρίσιμο ματς απέναντι στην Αταλάντα μπορεί να καθορίσει αν θα μείνει ζωντανή στη μάχη ή αν θα αποκοπεί από αυτή.

Αταλάντα: 57 βαθμοί

Και τέλος, η Αταλάντα. Η ήττα από τη Γιουβέντους έπληξε σοβαρά τις ελπίδες της, όμως δεν την έβγαλε οριστικά από την εξίσωση. Η διαφορά των επτά βαθμών από την τετράδα παραμένει ανατρέψιμη, ειδικά αν η ομάδα του Παλαντίνο καταφέρει να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Η επιστροφή του Χιέν αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική σταθερότητα και να δώσει περισσότερες λύσεις. Το πρόγραμμα με Ρόμα, Κάλιαρι, Τζένοα, Μίλαν, Μπολόνια και Φιορεντίνα είναι εξαιρετικά απαιτητικό, αλλά όχι απαγορευτικό. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: μόνο τρεις νίκες μπορούν να κρατήσουν ζωντανό το όνειρο μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατάληξη θα είναι Europa League ή και Conference League, ανάλογα με την τελική θέση της Μπολόνια.