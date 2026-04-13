Ο Κάρλος Κεϊρός στα 73 του χρόνια αναλαμβάνει να οδηγήσει την Εθνική ομάδα της Γκάνας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό.
Ο Πορτογάλος τεχνικός στο παρελθόν προπονήσει και άλλες Εθνικές ομάδες όπως της Πορτογαλίας, της Κολομβίας, της Αιγύπτου, του Κατάρ και του Ομάν που αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο.
Η Εθνική ομάδα της Γκάνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι στον 12ο όμιλο, στον οποίο βρίσκονται επίσης Αγγλία, Κροατία και Παναμάς.
🚨Carlos Queiroz appointed Head Coach of the Black Stars 🇬🇭🌟— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) April 13, 2026
The experienced Portuguese tactician will lead Ghana at the 2026 FIFA World Cup, bringing vast international and World Cup experience to the senior national team.
✍🏾 https://t.co/TMXiElosOG#BlackStars pic.twitter.com/0UMULXf7uI