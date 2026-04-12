Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι έτοιμη να επιστρέψει στη Euroleague σύμφωνα με τον Αντρέι Βατούτιν, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε πως η τελική απόφαση δεν εξαρτάται από την ομάδα της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ μίλησε στο ιταλικό μέσο «Mondo» και τοποθετήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της ομάδας στη διοργάνωση. «Το ερώτημα είναι πολιτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, αλλά δεν είναι στο χέρι μας» είπε χαρακτηριστικά.

Για τις επαφές της Euroleague και της FIBA με το ΝΒΑ τόνισε: «Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για την Euroleague, επειδή πρόκειται για ένα δυνατό τουρνουά, μεγάλη επιχείρηση, αλλά αξίζει να είναι πολύ μεγαλύτερο από επιχειρηματικής άποψης.

Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για όλους. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ της Euroleague και του NBA. Πρέπει να είσαι έξυπνος και να ενεργήσεις με πολλή υπομονή. Είμαστε ακόμα μέτοχοι της Euroleague και συμμετέχουμε σε όλη τη διαδικασία»