Ο Παναθηναϊκός μπήκε στα play off της Stoiximan Super League με εκτός έδρας ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει λόγο για δίκαιο αποτέλεσμα και να εύχεται τα καλύτερα στον Ραζβάν Λουτσέσκου που περνάει δύσκολες ώρες λόγω της κατάστασης της υγείας του πατέρα του.

Οι «πράσινοι» ήταν εξαιρετικοί στον αμυντικό τομέα και προσπάθησαν να κάνουν κάτι καλό και επιθετικά, με τον Ισπανό τεχνικό να λέει τα εξής στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα…

Για την ισοπαλία και αν ήταν δίκαιο αποτέλεσμα: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους όλου του οργανισμού του Παναθηναϊκού να ευχηθώ τα καλύτερα στον Λουτσέσκου για την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του. Όσον αφορά στο παιχνίδι, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε καλά τους χώρους, το κάναμε αρκετά ικανοποιητικά. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές σε κάποιες φάσεις, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να παραπονεθεί ότι του έλειψε κάτι καλύτερο προς το τέλος».

Για την πολύ καλή δουλειά της ομάδας του στην άμυνα: «Θα έλεγα την αφοσίωση και την προσπάθεια όλων των παικτών. Μπορεί να μην τους πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, αλλά οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν παίκτες που παλεύουν για 90 λεπτά και σήμερα το είδαν. Κρατήσαμε την μπάλα στα πόδια μας σε σημεία του παιχνιδιού και την κυκλοφορήσαμε καλά».