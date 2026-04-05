Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 1η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, στα οποία θα κριθεί η μάχη του πρωταθλήματος.

Οι «ασπρόμαυροι» είναι στο -3 από την κορυφή και δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πλην της νίκης για να μη χάσουν έδαφος στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν τον τίτλο και να γιορτάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα 100 χρόνια από την ίδρυσή τους.

Οι «πράσινοι», από την άλλη πλευρά, είναι στην 4η θέση και με τη βαθμολογική διαφορά που υπάρχει η λογική λέει πως εκεί θα τερματίσουν. Παρ’ όλα αυτά, το «τριφύλλι» θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να πλησιάσει στη 2η και γι’ αυτό παρατάσσεται στην Τούμπα με στόχο τη νίκη.

Οι 11άδες που επέλεξαν οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ…

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Πελίστρι, Τεττέη, Ταμπόρδα.