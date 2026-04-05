Ο ΠΑΟΚ ήθελε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού για να μπει με το δεξί στα play off περιμένοντας να δει ποιος εκ των Ολυμπιακού ή ΑΕΚ θα χάσει βαθμούς στο Καραϊσκάκη, τελικά όμως έμεινε στο 0-0 και δεν έδειξε να βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση.

Η ατμόσφαιρα ήταν όπως έπρεπε στην Τούμπα και στο 8′ οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους καλή ευκαιρία με την κεφαλιά του Μπάμπα που έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλό το ξεκίνημα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, όχι και η συνέχεια όμως, καθώς δεν είχε κάποια άλλη φάση μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν την κατοχή της μπάλας και ήταν κυρίως αυτοί που προσπαθούσαν να κάνουν παιχνίδι, χωρίς όμως να καταφέρνουν να γίνουν απειλητικοί. Όσο για τους φιλοξενούμενους, από την άλλη πλευρά, αμύνονταν σωστά και έψαχναν τις αντεπιθέσεις για να γίνουν επικίνδυνοι, χωρίς όμως να τους δοθεί κάποια ευκαιρία.

Έτσι, το πρώτο ημίχρονο πέρασε χωρίς να υπάρχει θέαμα, παρά μόνο σκληρές μονομαχίες και πάθος και από τις δύο πλευρές. Με το ξεκίνημα του δεύτερου, όμως, υπήρξε μεγάλη ευκαιρία και ήταν για τον «δικέφαλο του βορρά», με τον Κωνσταντέλια να φεύγει στην αντεπίθεση και να πασάρει στον Γερεμέγεφ που πήγε για το γκολ αλλά ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά.

Λίγα λεπτά μετά, στο 56′, είχαν την πρώτη τους ευκαιρία και οι «πράσινοι», με τον Τεττέη να κάνει «τσαφ» και τον Γεντβάι να σουτάρει, με τη μπάλα να κοντράρει, να αλλάζει λίγο πορεία και να φεύγει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Τσιφτσή. Το παιχνίδι ήταν πιο… ζωντανό πλέον και στο 62′ ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε την πρώτη αλλαγή, βάζοντας τον Ζαρουρί στη θέση του Πελίστρι.

Αμέσως μετά, στο 64′, ο Μαροκινός είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ καθώς βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Τσιριβέγια, το τελείωμα όμως ήταν άστοχο στέλνοντας τη μπάλα άουτ. Στο 66′ έκανε τις πρώτες του αλλαγές και ο Ραζβάν Λουτσέσκου βάζοντας Σάντσες και Γιακουμάκη στις θέσεις των Σάστρε και Γερεμέγεφ, ενώ στο 71′ αντικατέστησε και τον Χατσίδη με τον Πέλκα.

Ο ΠΑΟΚ είχε κατοχή μπάλας και προσπαθούσε να πιέσει, ο Παναθηναϊκός όμως αμυνόταν σωστά και δεν απειλήθηκε, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Οζντόεφ, Χατσίδης (71′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Μπακασέτας (74′ Σάντσες), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (62′ Ζαρουρί), Τεττέη (74′ Σφιντέρσκι), Ταμπόρδα (74′ Αντίνο).