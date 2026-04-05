Συνοδεία χιλιάδων οπαδών του αναχώρησε από το «Μακεδονία Παλάς» με προορισμό το γήπεδο της Τούμπας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, η αποστολή του ΠΑΟΚ.

Τα play off της Stoiximan Super League αρχίζουν με τους «ασπρόμαυρους» να είναι στο -3 από την κορυφή και τους οπαδούς τους να πιστεύουν στην κατάκτηση του τίτλου και να δίνουν σύνθημα νίκης με την παρουσία τους έξω από το «Μακεδονία Παλάς».

Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν εκεί για να αποθεώσουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του και στη συνέχεια συνόδευσαν το πούλμαν με την αποστολή της ομάδας μέχρι το γήπεδο της Τούμπας, φωνάζοντας συνθήματα για νίκη και κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Γύρω από τον «δικέφαλο του βορρά» υπάρχει κλίμα συσπείρωσης τις τελευταίες μέρες και αυτό έγινε σαφές με αυτή την κίνηση των οπαδών, οι οποίοι στη συνέχεια πήραν τις θέσεις τους στις εξέδρες του γηπέδου, περιμένοντας την έναρξη της αναμέτρησης.