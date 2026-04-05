Για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, από όπου θα πετάξει για Ρουμανία ώστε να είναι στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα, έφυγε ο Ραζβάν Λουτσέσκου αμέσως μετά το 0-0 του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι σε τεχνητό κώμα καθώς η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί και το μυαλό του Ραζβάν είναι λογικό να βρίσκεται εκεί και στη μάχη για τη ζωή του που δίνει ο πατέρας του.

Έτσι, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έφυγε… τρέχοντας από το γήπεδο της Τούμπας με προορισμό το αεροδρόμιο, από όπου θα πετάξει για Ρουμανία.

Δύσκολες ώρες για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, στον οποίο δεν κατάφερε να δώσει μια, έστω μικρή αυτές τις ώρες, χαρά η ομάδα του, μένοντας στο 0-0 με τους «πράσινους».