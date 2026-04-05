Για Βουκουρέστι θα αναχωρήσει το βράδυ της Κυριακής (5/4), μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκού για την πρεμιέρα των play off της Stoiximan Super League, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ο πατέρας του, Μιρτσέα, βρίσκεται σε τεχνητό κώμα.

Ο 80χρονος τεχνικός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο πριν μία εβδομάδα καθώς είχε καταρρεύσει πριν την έναρξη της προπόνησης της εθνικής Ρουμανίας και από τότε η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί.

Ο Λουτσέσκου παρουσίασε ξανά σοβαρές αρρυθμίες, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και όπως έγινε γνωστό τώρα βρίσκεται σε τεχνητό κώμα, έπειτα από απόφαση των γιατρών καθώς έβλεπαν πως το πρόβλημά του δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή.

Τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι πολύ δύσκολα για την οικογένεια Λουτσέσκου και γι’ αυτό τον λόγο ο Ραζβάν αποφάσισε να αναχωρήσει για Βουκουρέστι το βράδυ της Κυριακής (5/4), μετά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας.