Επιδεινώθηκε η κατάστασή του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρουμανίας.

Ο 80χρονος Ρουμανος προπονητής παρουσίασε αρρυθμίες οι οποίες επιδεινώθηκαν με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται πλέον στις θεραπείες.

Έτσι αποφασίστηκε να μεταφερθεί άμεσα στη ΜΕΘ και να υπάρχει συνεχή παρακολούθηση της υγείας του, με το νοσοκομείο να βγάζει σχετική ανακοίνωση.

«Το Σάββατο, το βράδυ, ο ασθενής επανέλαβε σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ομάδα εφημερίας του Καρδιολογικού Τμήματος.

Την Κυριακή, οι αρρυθμίες επιδεινώθηκαν και δεν ανταποκρίθηκαν πλέον στη θεραπεία. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία εξέλιξης. Θα επανέλθουμε δημόσια εάν το απαιτήσει η κατάσταση. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς που νοσηλεύεται στο SUUB», ανέφερε η ανακοίνωση.