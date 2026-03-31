Με ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε στα social media, η Euroleague αποθεώνει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο Telecom Center Athens.

Με την κανονική περίοδο να πλησιάζει προς το τέλος της και τις ομάδες να… τρέχουν για να πάρουν όσο το δυνατόν καλύτερη θέση, η Euroleague αποφάσισε, αυτή τη φορά, να ασχοληθεί όχι με όσα γίνονται στα παρκέ αλλά στις εξέδρες. Και ξεκίνησε από τους «πράσινους».

«Οι καλύτερες βάσεις οπαδών στον κόσμο βρίσκονται εδώ, πρέπει να τις παρακολουθήσετε περισσότερο. Και αναμφισβήτητα, μία από αυτές είναι του Παναθηναϊκού», ανέφερε το σχετικό μήνυμα της λίγκας, συνοδεύοντάς το και από ένα βίντεο με την ατμόσφαιρα του Telecom Center Athens.

Μια ανάρτηση που σχολίασε η πράσινη ΚΑΕ, στο Instagram, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «Η καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο».