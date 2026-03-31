Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θα παραμείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες, όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη στο Telecom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, υπήρξαν όμως και δυσάρεστα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα καθώς προέκυψε νέος τραυματισμός.

Ο άτυχος αυτή τη φορά ήταν ο Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αυτές, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ, έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ, πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για 15 μέρες.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,1 κλεψίματα στη Euroleague φέτος και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ.