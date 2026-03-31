Η σεζόν βρίσκεται στην τελική ευθεία της, όμως ήδη οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους για τη νέα σεζόν. Ο Άρης από την πλευρά του βρίσκεται στην τελική ευθεία, όμως η οικονομική ευρωστία της διοίκησης Σιάο κάνει τους Θεσσαλονικείς έναν ελκυστικό προορισμό για κάθε παίκτη.

Την ίδια ώρα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης «συνδέονται» κατά καιρούς αρκετοί παίκτες, αλλά και προπονητές. Εσχάτως, το τελευταίο όνομα που βρίσκεται στη σχετική λίστα είναι αυτό του Θανάση Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρουν Μέσα από την Ισπανία, ο φόργουορντ των Μπακς αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, ώστε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Για την ώρα δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο γύρω από την υπόθεση, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στις δύο πλευρές, με πλέον χαρακτηριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο, που αγωνίζεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.