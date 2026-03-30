Ο αποκλεισμός των Μπακς μετά την αναμέτρηση με τους Σπερς ξεκαθάρισε την εικόνα για τις 20 ομάδες σε Ανατολή και Δύση που θα διεκδικήσουν θέση στα play offs και play-ins του NBA. Η ομάδα του Μιλγουόκι γνώρισε ακόμα μια βαριά ήττα στο Fiserv Forum, με τους Σπερς να επικρατούν 127-95. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχασε επισήμως οποιαδήποτε πιθανότητα για συμμετοχή στα κορυφαία παιχνίδια της postseason, μένοντας εκτός δεκάδας και Play-In.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς είναι η πρώτη φορά από τη σεζόν 2015-16 που τα «Ελάφια» μένουν εκτός postseason. Με ρεκόρ 29-44, η ομάδα σφράγισε μαθηματικά το τέλος των ελπίδων της για συμμετοχή στα play offs, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και μια δεκαετία.

Οι Μπακς ήταν η τελευταία ομάδα που διατηρούσε, έστω θεωρητικά, ελπίδες για την post season, αλλά με την εξέλιξη αυτή, η εικόνα για το NBA ξεκαθάρισε από τον Μάρτιο.

Όσον αφορά τη μορφή της postseason, από τις 10 ομάδες που προκρίνονται σε κάθε περιφέρεια, οι έξι εξασφαλίζουν απευθείας θέση στα play offs, ενώ οι ομάδες στις θέσεις 7 έως 10 συμμετέχουν στη φάση Play-In για να καθοριστούν οι δύο τελευταίες θέσεις της πρώτης οκτάδας.

Ξεκινώντας από τη συναρπαστική Δύση, θα δούμε κατά σειρά με βάση την τωρινή βαθμολογία τους: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (58-16), Σαν Αντόνιο Σπερς (56-18), Λος Άντζελες Λέικερς (48-26), Ντένβερ Νάγκετς (47-28), Μινεσότα Τίμπεργουλβς (45-29), Χιούστον Ρόκετς (44-29), Φοίνιξ Σανς (41-33), Λος Άντζελες Κλίπερς (38-36), Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (37-38), Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (36-38).

Στην Ανατολή, οι ομάδες που θα ανταγωνιστούν είναι: Ντιτρόιτ Πίστονς (54-20), Μπόστον Σέλτικς (49-24), Νιου Γιορκ Νικς (48-26), Κλίβελαντ Καβαλίερς (46-28), Τορόντο Ράπτορς (41-32), Ατλάντα Χοκς (42-33), Φιλαδέλφεια Σίξερς (41-33), Ορλάντο Μάτζικ (39-34), Μαϊάμι Χιτ (39-35), Σάρλοτ Χόρνετς (39-35).