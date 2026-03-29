Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς με τον Ολυμπιακό λήγει στο τέλος της σεζόν και στην Ιταλία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο, η οποία έχει το προβάδισμα έναντι της Παρτιζάν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ένας από τους πιο αξιόπιστους σουτέρ της Euroleague, είναι από το 2022 στους «ερυθρόλευκους» και η αποχώρησή του μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμη συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία σκοπεύει να κάνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της το καλοκαίρι και να ξοδέψει αρκετά λεφτά με στόχο να αρχίσει το χτίσιμο μιας δυνατής ομάδας που θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει στη Euroleague τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρουν ιταλικές ιστοσελίδες, για τον Πίτερς υπάρχει ενδιαφέρον και από την Παρτιζάν, το φαβορί για την απόκτησή του όμως είναι η Αρμάνι Μιλάνο, εκτός κι αν έχουμε ανατροπή δεδομένων με πρόταση από τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ενδεχόμενο που δεν είναι και το πιο πιθανό, πάντως, αυτή τη στιγμή.