Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνει ό,τι θέλει, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν με 127-95 στην έδρα των Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι είναι πλέον και μαθηματικά εκτός 10άδας και δεν θα είναι στα play in για να διεκδικήσουν την παρουσία τους στα play off του NBA.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμένει εκτός δράσης και τους Θανάση και Άλεξ, όπως και τους Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και Μπόμπι Πόρτις, να απουσιάζουν κι αυτοί, τα πράγματα ήταν εξαρχής πολύ δύσκολα για τους Μπακς. Και αποδείχθηκε και στο παρκέ.

Η ομάδα του Μιλγουόκι ήταν στο -13 στο τέλος της πρώτης περιόδου και στο -22 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Γουεμπανιάμα να είναι ο πρωταγωνιστής των Σπερς, οι οποίοι ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση.

Το Σαν Αντόνιο πήρε, τελικά, τη νίκη με 125-97 και οι Μπακς είναι πλέον και μαθηματικά εκτός 10άδας στην ανατολική περιφέρεια, έχοντας 29 νίκες και 44 ήττες.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-37, 45-67, 79-102, 95-127