Μετά από μια εξαιρετική σεζόν Καλαμάτα και Ηρακλής κατέκτησαν την πρώτη θέση των ομίλων τους στην Super League 2 και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της χώρας.

Τώρα οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο ΟΑΚΑ για το Super Cup που θα κρίνει τον υπερπρωταθλητή της κατηγορίας (18.30, Action 24).

Η Καλαμάτα στον Β’ όμιλο του πρωταθλήματος είχε 20 νίκες, 3 ισοπαλίες και μια μόλις ήττα, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Πανιώνιο.

Από την άλλη μεριά ο Ηρακλής, άφησε στη δεύτερη θέση τη Νίκη Βόλου, έχοντας κάνει στον Ά’ όμιλο της Super League 2, 18 νίκες και 6 ισοπαλίες.

Στις εξέδρες του ΟΑΚΑ αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 φίλοι της Καλαμάτας και 1.000 του Ηρακλή.