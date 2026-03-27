Νέα ήθη και έθιμα από την UEFA για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αυτή του Champions League.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ο φετινός τελικός του Champions League, στις 30 Μαΐου στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, θα ξεκινήσει το απόγευμα!

Έτσι, η σέντρα δεν θα γίνει στις 22:00, όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία και να προσφέρει στους φιλάθλους τη βέλτιστη εμπειρία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.