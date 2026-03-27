Σημαντικό πλήγμα για τη Μονακό ενόψει της σημερινής (21:15) αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Ντάνιελ Τάις.

Μετά την απουσία του Μάικ Τζέιμς, οι Μονεγάσκοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμη μία σημαντική απώλεια στο κρίσιμο παιχνίδι με τους «πράσινους» στο “T-Center”, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Σύμφωνα με το Basket News, ο Γερμανός σέντερ δεν θα αγωνιστεί, καθώς θα απουσιάσει για οικογενειακούς λόγους. Πρόκειται για απουσία ιδιαίτερα σημαντική, αφού ο 34χρονος άσος καταγράφει φέτος κατά μέσο όρο 9,9 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 0,9 κοψίματα ανά παιχνίδι, ενώ στο πρόσφατο σερί τριών νικών της ομάδας του είχε 12,7 πόντους μέσο όρο.

Η απουσία αυτή έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Μάικ Τζέιμς, που ήταν ήδη γνωστή. Αντίθετα, αναμένεται πως ο Νίκολα Μίροτιτς θα είναι διαθέσιμος νωρίτερα από το αρχικό αναμενόμενο, έστω κι αν δεν βρίσκεται στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας.