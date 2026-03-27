Η Ιταλία καλείται να προσέξει έναν ακόμη ανερχόμενο ποδοσφαιριστή: τον Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς. Το νεαρό αστέρι της Βοσνίας μπήκε ως αλλαγή και άλλαξε την εικόνα του αγώνα απέναντι στην Εθνική Ουαλίας, δείχνοντας γιατί ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων της Serie A.

Ο 18χρονος εξτρέμ γύρισε ουσιαστικά το παιχνίδι: πέρασε στον αγωνιστικό χώρο περίπου μισή ώρα πριν από το τέλος, στη θέση του Κολάσινατς, έδωσε την ασίστ στον Τζέκο για την ισοφάριση και στη συνέχεια εκτέλεσε εύστοχα το καθοριστικό πέναλτι στη διαδικασία που έκρινε την πρόκριση. Με τέτοιες εμφανίσεις, δεν προκαλεί εντύπωση ότι βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο συλλόγων όπως η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Ρόμα.

Νεαρός, ικανός και με τα δύο πόδια και με εμφανές ταλέντο, ο Αλαϊμπέγκοβιτς θεωρείται ακόμη «ακατέργαστο διαμάντι», αλλά με ξεκάθαρη προοπτική να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Γεννημένος το 2007 στην Κολωνία, άφησε σε μικρή ηλικία τα τμήματα υποδομής της πόλης του για να ενταχθεί στη Λεβερκούζεν. Το περασμένο καλοκαίρι παραχωρήθηκε στη Ζάλτσμπουργκ έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να εξελιχθεί σε περιβάλλον πρώτης ομάδας. Ωστόσο, η γερμανική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο του μέλλοντός του μέσω ρήτρας επαναγοράς – μια κίνηση που σήμερα μοιάζει απολύτως λογική, καθώς η αξία του εκτιμάται ήδη μεταξύ 15 και 20 εκατομμυρίων ευρώ και αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι τον παρακολουθούν στενά. Μεταξύ αυτών και η Μπάγερν.

Οι συγκρίσεις δεν άργησαν να εμφανιστούν. Για την ηλικία και τη θέση του έχει συσχετιστεί αρκετές φορές με τον νεαρό Γιλντίζ, ενώ η Ζάλτσμπουργκ έχει αναφέρει πως το στυλ του θυμίζει τον Βιρτς, έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τη Λεβερκούζεν. Το σίγουρο είναι ότι η μετάβαση στο επίπεδο της πρώτης ομάδας έγινε ομαλά: σε ηλικία μόλις 18 ετών μετρά ήδη 11 γκολ και 3 ασίστ σε 36 συμμετοχές μέσα στη σεζόν, εκ των οποίων οι 24 ως βασικός.

Παρότι η Ζάλτσμπουργκ δεν κατάφερε να διακριθεί στο φετινό Europa League, μία από τις δύο νίκες της φέρει τη δική του υπογραφή, με δύο γκολ απέναντι στη Βασιλεία. Στο πρωτάθλημα έχει σκοράρει και απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, δείχνοντας ποικιλία στο παιχνίδι του: εντυπωσιακά τελειώματα στην κίνηση, σουτ με φάλτσο προς το «παραθυράκι», αλλά και καλή αντίληψη δημιουργίας, με κάθετες πάσες που βγάζουν τους συμπαίκτες του σε θέση για γκολ.

Εκτός γηπέδου, η ζωή του θυμίζει περισσότερο έναν τυπικό 18χρονο: αγαπά τα ποδοσφαιρικά videogames και τα shooters, ακούει γερμανική και γαλλική ραπ και παραδέχεται ότι η μητέρα του – που ζει μαζί του στο Ζάλτσμπουργκ – τον βοηθά να διατηρεί μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα. Ο πατέρας του, Σεμίν, με καταγωγή από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αγωνίστηκε παλαιότερα στις χαμηλότερες κατηγορίες της Γερμανίας τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές του 2000.

Ακριβώς λόγω αυτών των ριζών, ο Αλαϊμπέγκοβιτς επέλεξε από νωρίς να αγωνιστεί με τη Εθνική Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, χωρίς να περάσει από τις μικρές εθνικές της Γερμανίας. Τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα και σκόραρε απέναντι στην Εθνική Σαν Μαρίνο, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος σκόρερ της χώρας σε επίσημο παιχνίδι.

Στο τέλος της σεζόν, η Λεβερκούζεν αναμένεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα επαναγοράς και τότε θα φανεί ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Το ενδιαφέρον από μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης – ανάμεσά τους Γιουβέντους, Ρόμα, Μίλαν και Μπάγερν – παραμένει έντονο και διαρκές.