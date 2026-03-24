Μια απίθανη γκάφα έκανε το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με Γάλλο δημοσιογράφο, καθώς φέρεται να εξέτασε το λάθος γόνατο του Κιλιάν Εμπαπέ, με συνέπεια να επιδεινωθεί ο τραυματισμός του.

Η αλήθεια είναι πως δεν περιμένεις σε αυτό το επίπεδο να συμβεί κάτι τέτοιο, σύμφωνα όμως με όσα είπε ο Γάλλος δημοσιογράφος Ντάνιελ Ριόλο στην εκπομπή After Foot του RMC, έγινε.

Όπως ανέφερε, το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ δεν εξέτασε το αριστερό γόνατο του Εμπαπέ, στο οποίο είχε τραυματιστεί, αλλά το δεξί, όπου δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έτσι, του είπαν ότι όλα είναι καλά και πως μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, όπως και έγινε.

Αποτέλεσμα ήταν να επιδεινωθεί τελικά ο τραυματισμός του και να ταξιδέψει στο Παρίσι για να ζητήσει μια δεύτερη γνώμη από άλλον γιατρό, καθώς είχε καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τη διάγνωση που είχαν κάνει στη Ρεάλ.

«Έλαβε μια λανθασμένη διάγνωση στη Μαδρίτη. Προφανώς δεν του άρεσε και ήταν ακόμη και θυμωμένος. Στη συνέχεια ο Εμπαπέ επιθετικός συμβουλεύτηκε τον κορυφαίο Γάλλο ειδικό Μπερτράντ Σονερί- Κοτέ, οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δουλειά που έγινε στη Μαδρίτη ήταν κακή και συνέστησε ένα σχέδιο θεραπείας που επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της πληγείσας περιοχής.

Αυτή η προσέγγιση αποδείχθηκε αποφασιστική, επιτρέποντας στον Εμπαπέ να αναρρώσει χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Για τη Ρεάλ, αυτό είναι μια πλήρης ντροπή. Νομίζω ότι τα χειρότερα έχουν αποφευχθεί για τον Εμπαπέ», ήταν τα λόγια του Γάλλου δημοσιογράφου.