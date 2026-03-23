Το προηγούμενο διάστημα ο Κίλιαν Εμπαπέ ήταν εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ρεάλ Μαδρίτης, εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο.

Ο Γάλλος στάρ επέστρεψε στον αγώνα της Ρέαλ με την Ατλέτικο και με δηλώσεις του έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, όσο αφορά τα σχόλια που έγιναν για τον τραυματισμό του.

«Το γόνατο είναι καλά, πολύ καλύτερα. Προχωρά αρκετά καλά, αν και γνωρίζω ότι έχουν γίνει πολλές εικασίες σχετικά με αυτό και έχουν ειπωθεί ψευδή πράγματα. Έτσι είναι η ζωή ενός αθλητή υψηλού επιπέδου.

Έχουμε συνηθίσει να λένε πράγματα χωρίς να τα επαληθεύουν και χωρίς καμία βάση. Έχω επιστρέψει στο 100%, το πρόβλημα που είχα στο γόνατο έχει αποκατασταθεί πλήρως. Είχα την ευκαιρία να πάρω μία καλή διάγνωση στο Παρίσι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κίλιαν Εμπαπέ.

🚨🗣️ Kylian Mbappé: "Many false things about my injury were said in recent weeks, they're not true." pic.twitter.com/d62rq99BYw — Madrid Zone (@theMadridZone) March 23, 2026