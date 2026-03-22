Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Γερμανίας, για τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Ελβετία στις 27 Μαρτίου και την Γκάνα στις 30 Μαρτίου.

Ο 18χρόνος επιθετικός μετά τη νίκη των Βαυαρών επί της Ουνιόν Βερολίνου με 4-0, αναφέρθηκε στην κλήση του στην Εθνική λέγοντας χαρακτηριστικά πως την ώρα τον πήρε τηλέφωνο ο προπονητής Γιούλιαν Νάγκελσμαν, για να του ανακοινώσει τη κλήση του, εκείνος ήταν στο φροντιστήριο.

«Ήμουν στο φροντιστήριο μαθηματικών όταν με πήρε τηλέφωνο ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Στην αρχή δεν απάντησα, αλλά μετά από πέντε λεπτά τηλεφώνησα πίσω και ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι είχα επιλεγεί.

Δεν πιέζω τον εαυτό μου. Απλώς θα παίξω το ποδόσφαιρό μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να είμαι μέλος της αποστολής του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 18χρονος επιθετικός.