Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με απολογισμό επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει σοκ σε όλους, με τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, του Άρη και του Ηρακλή να στέλνουν τα μηνύματά τους.

Πρόκειται για μια τραγωδία καθώς επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία, όπου την Πέμπτη (29/1) ο «δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το σοκαριστικό τροχαίο στη δυστύχημα έχει επισκιάσει τα πάντα στον ελληνικό αθλητισμό και έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όλους, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των φιλάθλων των άλλων ομάδων.

«Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει», ανέφερε το μήνυμα της Θύρας 7 του Ολυμπιακού σε σχετική ανάρτηση στα social media ενώ ο Super 3 του Άρη εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε.

SUPER 3».

Το δικό τους μήνυμα έστειλαν και οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι ανέφεραν: «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων».