Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Πέμπτη (6/11) τη Σάμροκ Ρόβερς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι ο στόχος είναι μόνο η νίκη ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες πρόκρισης.

Η Ένωση έχει τρεις βαθμούς μετά τις πρώτες αγωνιστικές και υποδέχεται τους Ιρλανδούς με στόχο να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο, μετά το 6-0 επί της Αμπερντίν, με τον προπονητή τους να αναφέρεται σε διάφορα θέματα στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς…

«Άλλη μια ευρωπαϊκή βραδιά. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι ιδιαίτερα ματς. Υποδεχόμαστε τους πρωταθλητές Ιρλανδίας. Είναι μια ομάδα με καλή νοοτροπία. Τους έχουμε αναλύσει, έχουμε παρουσιάσει στους παίκτες μας τους πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και πίστη και μοναδικός στόχος είναι η νίκη γιατί μπορεί να είναι καθοριστική για την πρόκριση. Δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει το αγωνιστικό πνεύμα που θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να απολαύσουμε την αναμέτρηση στην έδρα μας».

Για τη Σάμροκ Ρόβερς: «Πρόκειται για μια ομάδα που σε αντίθεση με την Αμπερντίν, παίζει με 3-5-2 και όχι 3-4-3. Έχει μεγάλη ικανότητα σε αντεπιθέσεις και είναι καλή στις στατικές φάσεις. Έχει διαφορετική νοοτροπία από την Αμπερντίν. Είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, παίζει συχνά στην Ευρώπη και είναι μια ομάδα με μαχητικό πνεύμα όπως κάθε ιρλανδική ομάδα. Αν χρειαστεί θα μείνουν πίσω και θα παλέψουν».

Για τους Πιερό και Γιόβιτς και αν σκέφτεται να τους χρησιμοποιήσει μαζί στην επίθεση: «Η επιλογή των δύο φορ είναι από τις αγαπημένες μου. Όμως αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να παίξουν μαζί γιατί έχουμε δύο υγιείς επιθετικούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην τους χρησιμοποιήσουμε μαζί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έχουμε και τον Ζίνι που δεν είναι διαθέσιμος ακόμα. Μετά τη διακοπή ευελπιστούμε να επανέλθει για να μας δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε την επιθετική μας γραμμή όπως επιθυμούμε».

Για την τροπή που πήρε το ματς με την Αμπερντίν και σε ποιο βαθμό μπορεί να λειτουργήσει σαν παγίδα στο αυριανό ματς: «Έχουν παρεμφερή νοοτροπία. Όμως δεν υπάρχει κάποια άλλη σύνδεση. Η Σάμροκ έχει ισχυρή νοοτροπία, είναι μια πρωταθλήτρια στη χώρα της. Νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους. Θα τους αντιμετωπίσουμε στην έδρα μας και αυτό μας ενθουσιάζει γιατί οι παίκτες απολαμβάνουν να παίζουν εδώ μπροστά στους φιλάθλους μας. Ζητάμε από τους οπαδούς μας να μας υποστηρίξουν με έξυπνο τρόπο. Θέλουμε το πέταλο και όλο το γήπεδο ανοικτό μέχρι και το τελευταίο ματς με την Κραϊόβα που μπορεί να κρίνει πολλά».