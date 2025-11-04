Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις κρίσιμες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να μαθαίνουν το ποιοι ορίστηκαν.

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε, η UEFA όρισε τον Σκωτσέζο Νίκολας Γουόλς, από την πρώτη κατηγορία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, ο οποίος θα σφυρίξει για πρώτη φορά σε παιχνίδι ελληνικής ομάδας. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦάρλαν, με τέταρτο τον Κρίστοφερ Γκράχαμ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Κέβιν Κλάνσι και Στίβεν ΜακΛιν.

Για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Γιουνγκ Μπόις, επιλέχθηκε ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς, ένας από τους κορυφαίους Σέρβους διαιτητές της κατηγορίας Elite της UEFA. Το διαιτητικό τρίο θα συμπληρώσουν οι Ούρος Στόικοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Μόμτσιλο Μάρκοβιτς, με βοηθό τον έμπειρο Ρουμάνο Οβίντιου Χάτσεγκαν.

Τέλος, στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς, ορίστηκε ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, διαιτητής πρώτης κατηγορίας.

Βοηθοί του θα είναι οι Ντιέγκο Μπαρμπέρο Σεβίγια και Αντόνιο Μαρτίνες Μορένο, με τέταρτο τον Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονζάλες.