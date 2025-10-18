Η Κυβέλη Μάρδα, σύζυγος του διεθνή ποδοσφαιριστή Δημήτρη Πέλκα, διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε η ίδια μέσα από τα προσωπικά της social media, δημοσιεύοντας μια τρυφερή και κομψή φωτογράφηση, όπου ποζάρει με εμφανή φουσκωμένη κοιλιά και ένα χαμόγελο γεμάτο ευτυχία.

To ζευγάρι πραγματοποίησε ένα gender reveal πάρτι στο οποίο οι καλεσμένοι τους μπορούσαν να ψηφίσουν πριν την αποκάλυψη του φύλου του μωρού αν πιστεύουν ότι θα είναι κορίτσι ή αγόρι. Τελικά, ο γαλάζιος καπνός αποκάλυψε ότι το παιδάκι που περιμένει το ζευγάρι θα είναι αγόρι.

Η Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μάρδα, και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο για την ευγένεια και την απλότητά της, όσο και για την επαγγελματική της πορεία. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να ασχοληθεί είτε με τη γυναικολογία είτε με την πλαστική χειρουργική. Παράλληλα, έχει χτίσει ένα διακριτικό αλλά αισθητικά άρτιο προφίλ στα social media, με φωτογραφίες που συνδυάζουν απλότητα, στιλ και θηλυκότητα.

Η γνωριμία της με τον Δημήτρη Πέλκα έγινε στη Θεσσαλονίκη, όταν ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Η σχέση τους άντεξε την απόσταση και τις απαιτήσεις της καριέρας του, καθώς τον ακολούθησε και στην Τουρκία, όταν εκείνος μεταγράφηκε στη Φενέρμπαχτσε. Το 2021 ο ποδοσφαιριστής της έκανε πρόταση γάμου με έναν ρομαντικό τρόπο, και το ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Ο γάμος τους έγινε τον Ιούνιο του 2022, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, παρουσία οικογένειας και στενών φίλων, ένα μέρος με ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού συνδέεται με τις ρίζες της Κυβέλης Μάρδα.

Από τότε, το ζευγάρι μοιράζεται μια ήρεμη και σταθερή ζωή, γεμάτη αλληλοστήριξη και κοινά όνειρα. Η Κυβέλη βρίσκεται πάντα στο πλευρό του συζύγου της, είτε στις μετακινήσεις του στο εξωτερικό, είτε στις σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Ήταν εκεί όταν υπέγραψε την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, αλλά και σε πιο προσωπικές στιγμές, όπως στα πρόσφατα γενέθλιά της, όταν ο Δημήτρης Πέλκας της αφιέρωσε δημόσια το τραγούδι «Είσαι όμορφη σαν την Ελλάδα».

Η εγκυμοσύνη της ήρθε σε μια περίοδο ισορροπίας και ωριμότητας για το ζευγάρι, που είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία να δημιουργήσει οικογένεια όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Και όπως όλα δείχνουν, αυτή η στιγμή έφτασε, με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης να γεμίζει με χαρά όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και όσους τους παρακολουθούν και αγαπούν. Η Κυβέλη Μάρδα αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει επιστήμη, αισθητική και οικογένεια με φυσικότητα και επιτυχία και το νέο της κεφάλαιο ως μέλλουσα μητέρα δείχνει να της ταιριάζει απόλυτα. Very chic #mom_to_be