Άλλο ένα θύμα ανασύρθηκε χθες Παρασκευή από τα συντρίμμια του εμπορευματικού αεροσκάφους της UPS που κατέπεσε την Τρίτη στη Λούισβιλ του Κεντάκι, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών της τραγωδίας σε 14, όπως ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Μέχρι την Πέμπτη, εννέα άτομα που πιστεύεται ότι βρίσκονταν κοντά στο σημείο τη στιγμή της συντριβής εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

UPDATE: Another victim has been located at the crash site this evening. This brings the total number of known fatalities to 14. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/vcfDQhCwMF — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 8, 2025

Καπνός και φλόγες υψώθηκαν από το σημείο όπου συνετρίβη το εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Λούισβιλ, στο Κεντάκι, στις 4 Νοεμβρίου 2025.

Οι τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή

Δύο από τα θύματα ταυτοποιήθηκαν από οικογενειακό φίλο ως ο Λουίσνες Φεντόν και η 3χρονη εγγονή του, Κίμπερλι Άσα.

WATCH: Dashcam footage shows truck driver reacting to deadly UPS plane crash in Louisville, Kentucky.pic.twitter.com/WbJX0k1fae — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 5, 2025

Ο Φεντόν, πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς τριών εγγονιών, συνήθιζε να επισκέπτεται μια μάντρα κοντά στο αεροδρόμιο για να συλλέγει μέταλλα, σύμφωνα με τον οικογενειακό φίλο, ο οποίος τον περιέγραψε ως «έναν πραγματικό άγγελο στη γη» που «βοήθησε να μεγαλώσει ολόκληρη μια γειτονιά».

Οι τρεις επιβαίνοντες του αεροσκάφους πιστεύεται επίσης ότι είναι μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με τις αρχές.

Η UPS ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα της πτήσης αποτελούσαν ο κυβερνήτης Ρίτσαρντ Γουόρτενμπεργκ, ο συγκυβερνήτης Λι Τρούιτ και ο αξιωματικός διεθνών επιχειρήσεων Ντέινα Ντάιαμοντ.

«Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το τραγικό δυστύχημα της Πτήσης 2976», ανέφερε σε δήλωσή του την Πέμπτη ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της UPS για τις ΗΠΑ και τις αερογραμμές UPS, Νάντο Σεζαρόν. «Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους εργαζομένους της UPS που επλήγησαν και με όλη την κοινότητα της Λούισβιλ. Η υποστήριξή σας και η παροχή της φροντίδας και των πόρων που χρειάζεστε αποτελούν προτεραιότητά μας».

The National Transportation Safety Board (NTSB) shares aerial footage of the aftermath of Tuesday's UPS plane crash in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/gW3JH6Oopv — NTD News (@NTDNews) November 8, 2025

Ο ιατροδικαστής συνεχίζει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων, δήλωσε ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

«Ήταν 36 ώρες γεμάτες τραγωδία», είπε ο Γκρίνμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Η συντριβή και οι έρευνες

Η πτήση 2976 της UPS συνετρίβη περίπου στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA). Το εμπορευματικό αεροσκάφος McDonnell Douglas MD-11 κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο Daniel K. Inouye στη Χονολουλού, όταν ο αριστερός κινητήρας αποκολλήθηκε μετά από «μεγάλη στήλη φωτιάς» που ξέσπασε στο αριστερό φτερό, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Το NTSB ανακοίνωσε ότι εντόπισε το «κύριο τμήμα του κινητήρα» την Πέμπτη. Οι αρχές σκοπεύουν τώρα να μετακινήσουν τα συντρίμμια –το «μαυρισμένο και παραμορφωμένο μέταλλο»– για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι.

Οι εννέα αγνοούμενοι εκτιμάται ότι βρίσκονταν κοντά στο σημείο της συντριβής τη στιγμή του δυστυχήματος.

«Ελπίζουμε πως έχουμε εντοπίσει όλα τα θύματα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», ανέφερε ο Γκρίνμπεργκ.

Μέλη της 41ης Ομάδας Πολιτικής Υποστήριξης της Εθνοφρουράς του Κεντάκι χρησιμοποίησαν φορητό φασματογράφο μάζας για να εντοπίσουν τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα στο σημείο της συντριβής.

Το NTSB δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος.

«Το αεροσκάφος απογειώθηκε και απέκτησε αρκετό ύψος για να περάσει πάνω από τον φράχτη στο τέλος του διαδρόμου 17R. Λίγο μετά, προσέκρουσε σε κατασκευές και στο έδαφος έξω από τα όρια του αεροδρομίου», δήλωσε το μέλος του Συμβουλίου Τοντ Ίνμαν.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι το τελευταίο καταγεγραμμένο ύψος του αεροσκάφους ήταν 475 πόδια, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 30 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Πριν από τη συντριβή, το αεροσκάφος είχε παραμείνει στο Σαν Αντόνιο για έξι εβδομάδες, και το NTSB ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει «κάθε εργασία συντήρησης που έγινε» εκείνη την περίοδο.

Δεν είχε προγραμματιστεί καμία εργασία συντήρησης την ημέρα της συντριβής, πρόσθεσε ο Ίνμαν.

Το NTSB δεν έχει καθορίσει ακόμη πότε θα δημοσιοποιηθεί η προκαταρκτική έκθεση για το δυστύχημα