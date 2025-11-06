Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν ένα εμπορευματικό αεροσκάφος συνετρίβη αφότου αποκολλήθηκε ένας από τους τρεις κινητήρες του, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λούισβιλ, στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο απολογισμός των θυμάτων του δυστυχήματος «είναι τώρα 12 νεκροί», είπε ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ.

I’m deeply saddened to share that the death toll has risen to 12, with several individuals still unaccounted for.



No one should face tragedy alone. Please take a moment to hug your loved ones and check on your neighbors. We will continue providing resources and support to… — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 6, 2025

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων, τύπου McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS, με προορισμό τη Χαβάη, συνετρίβη προχθές Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα), καταστρέφοντας κτίρια, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και πελώρια στήλη πυκνού καπνού.

Σύμφωνα με έναν από τους ερευνητές της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) που βρίσκονται επιτόπου, τον Τοντ Ίνμαν, υλικό από κάμερες επιτήρησης του αεροδρομίου δείχνει «τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

This just showed up in a text message – apparently shows the left (#1) engine of the UPS MD-11F that crashed during takeoff at Louisville – I can't verify the authenticity of this image, but if it's real, this is hauntingly similar to AA191 #UPS2976 #planecrash #Louisville pic.twitter.com/iNhEqeTzam — Windy City Wheelman (@WindyCityDriver) November 5, 2025

Ο κινητήρας παρέμεινε «στον διάδρομο» αποπροσγειώσεων, εξήγησε σε δημοσιογράφους, ενώ οι δυο καταγραφείς των δεδομένων της πτήσης, τα κοινώς λεγόμενα «μαύρα κουτιά», στάλθηκαν στην Ουάσιγκτον για ανάλυση.

🚨#BREAKING: Heart-stopping new dashcam footage captures the horrifying moment UPS Cargo Flight 2976 plummets out of the sky, exploding into a towering fireball in Louisville, Kentucky. The cargo jet disintegrates on impact, sending shockwaves through nearby streets as panicked… pic.twitter.com/u2MrbRsdKK — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 6, 2025

Ερασιτεχνικό βίντεο που μεταδόθηκε από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του MD-11 στις φλόγες καθώς το αεροσκάφος αποπειράται να απογειωθεί, προτού συντριβεί λίγο πιο μακριά. Άλλες εικόνες εικονίζουν πελώρια πυρκαγιά, σε έκταση εκατοντάδων μέτρων, σε περιοχή με υπόστεγα και χώρους στάθμευσης.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σχεδόν πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία, πέφτοντας πάνω σε εγκατάσταση «ανακύκλωσης πετρελαίου», σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι.

NEW: At least 3 people killed, 11 injured after the horrific plane crash near the Louisville airport, according to Kentucky Gov. Andy Beshear. #aircrash pic.twitter.com/KMmucqWXnE — DTN Corp (@dtncorp) November 6, 2025

Στο αεροσκάφος επέβαινε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με τη UPS, η διεύθυνση αερομεταφορών της οποίας έχει την έδρα της στη Λούιβιλ, βασικό κόμβο των πτήσεών της στις ΗΠΑ.

Η UPS Airlines, η αεροπορική διεύθυνση του ομίλου μεταφορών, είχε στη διάθεσή της στις αρχές Σεπτεμβρίου στόλο περίπου 500 αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 27 MD-11.

Χθες ο όμιλος συνέχιζε την αναστολή των πτήσεών του από τη Λούιβιλ, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Οι υπόλοιπες πτήσεις, που επίσης ανεστάλησαν μετά το δυστύχημα, ξανάρχισαν στο διεθνές αεροδρόμιο Μοχάμεντ Αλί της Λούιβιλ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Η προχθεσινή τραγωδία καταγράφτηκε καθώς οι συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης των ΗΠΑ, εξαιτίας των διαφωνιών των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών στο Κογκρέσο, γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στον τομέα των αερομεταφορών στις ΗΠΑ.

Επί εβδομάδες, οι ελλείψεις ελεγκτών εναέριων κυκλοφορίας – οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου εργάζονται χωρίς να πληρώνονται – προκαλούν σειρά καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων σε όλη τη χώρα.

❗️⚠️🇺🇸 – UPS Airlines Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11 cargo plane en route to Honolulu, crashed shortly after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport around 5:15 p.m. ET on November 4, 2025, near the UPS Worldport facility at Fern Valley Road and Grade… pic.twitter.com/dgeSbskZId — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2025

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες πως θα ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να ελαττώσουν τις πτήσεις τους από αύριο Παρασκευή για να «μειωθεί η πίεση» στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, στο οποίο καταγράφονται ολοένα περισσότερες απουσίες και ελλείψεις προσωπικού εξαιτίας του shutdown.

Το πιο πρόσφατο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ έγινε την 29η Ιανουαρίου κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, όταν αεροπλάνο της γραμμής, στη φάση της τελικής προσέγγισης για την προσγείωση, συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 67 άνθρωποι.