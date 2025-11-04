Ένα αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λούισβιλ στο Κεντάκι.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους. Πρόσθεσε ότι άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σημειώνοντας πως κάποιοι από τους τραυματισμούς είναι «πολύ σοβαροί».

Σχολίασε επίσης: «Νομίζω ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί».

Αργότερα, ο Μπέσιρ ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε την κατάσταση του πληρώματος, παρακολουθώντας εκείνο το βίντεο. Νομίζω ότι όλοι ανησυχούμε πολύ γι’ αυτούς».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), μια πτήση της UPS απογειώθηκε από το αεροδρόμιο και συνετρίβη περίπου στις 17:15 τοπική ώρα.

Το αεροσκάφος, τύπου McDonnell Douglas MD-11, είχε τρία μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την UPS, και προοριζόταν για το Χονολουλού.

Λίγο μετά, νότια του αεροδρομίου ήταν ορατός ένας τεράστιος καπνός. Το Τμήμα Αστυνομίας του Λούιβιλ ανακοίνωσε ότι πολλές υπηρεσίες ανταποκρίνονται σε αναφορές για το ατύχημα.

«Αυτή είναι μια ενεργή σκηνή με φωτιά και συντρίμμια», ανέφερε η LMPD σε ανακοίνωσή της. «Μείνετε μακριά».

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά.

Εκδόθηκε εντολή παραμονής εντός των σπιτιών για όλες τις περιοχές εντός ακτίνας 5 μιλίων από το αεροδρόμιο, το οποίο είχε κλείσει. Αργότερα, η εντολή επεκτάθηκε σε «όλες τις περιοχές βόρεια του αεροδρομίου μέχρι τον ποταμό Οχάιο», καλύπτοντας μεγάλο μέρος της πόλης.

Before anyone blames it on Trump, the cargo plane that crashed in Louisville Kentucky appears to have experienced an engine fire on the left engine during takeoff.



Pilots lacked adequate runway to stop the heavy plane and it went off the end of the runway igniting the fuel.

«Παρακαλούμε παραμείνετε μακριά από την περιοχή μέχρι νεότερης ανακοίνωσης», πρόσθεσε η LMPD.

Πηγές ανέφεραν στο ABC News ότι πιθανότατα υπήρξε πρόβλημα με τον κινητήρα κατά την απογείωση.

Η UPS ανακοίνωσε ότι έχει «ενημερωθεί για περιστατικό/ατύχημα που αφορά ένα από τα αεροσκάφη μας» στο Λούιβιλ.

Το αεροδρόμιο φιλοξενεί το UPS Worldport, το τεράστιο κέντρο διαχείρισης δεμάτων της εταιρείας.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διερευνούν το ατύχημα.

Το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «αεροπορικό περιστατικό» και ότι ο χώρος προσγείωσης είναι κλειστός.