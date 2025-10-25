Είναι νέοι, ωραίοι και με πολλά κιλά στιλ. Όχι, δεν μιλάμε για influencers, μιλάμε για ποδοσφαιριστές που παίζουν μπάλα και στη μόδα. Γι’ αυτό ξεχάστε για λίγο τα τάκλιν, τα κόρνερ και τα δοκάρια. Σήμερα παίζουμε στη fashion league και πάμε σίγουρα να το σηκώσουμε. Ας δούμε μαζί ποιοι είναι οι πέντε πιο στιλάτοι Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή.

Νούμερο 5 – Τάσος Μπακασέτας

Ο preppy τύπος που δείχνει πάντα “fresh from the barbershop”, αφού ακόμη και ο κομμωτής του είναι Δον. Clean haircut, tailored κομμάτια, ουδέτερες αποχρώσεις και μια δόση old money αισθητικής. Minimal, αλλά ποτέ βαρετός. Το στιλ του λέει “προπονούμαι σκληρά, αλλά αγαπώ και το καλό πουκάμισο.”

Νούμερο 4 – Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος

Λάτρης του Philipp Plein, των statement ρούχων και των eye-catching αξεσουάρ, επενδύει τόσο σε κλασσικά πολυτελή brand όπως το Louis Vuitton σακίδιό του όσο και σε νεότερους καινοτόμους σχεδιαστές. Και φυσικά, έχει παίξει και σε διαφήμιση για αντρική σειρά καλλυντικών. #model_material

Νούμερο 3 – Φώτης Ιωαννίδης

Ο άνθρωπος που μπορεί να σκοράρει και στο γήπεδο και στο εξώφυλλο της Vogue. Έχουμε δει εμφανίσεις του με Amiri, Jacquemus, και καταφέρνει να διατηρεί αυτή τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο urban και το high fashion. Αν δεις outfit του, καταλαβαίνεις ότι δεν προσπαθεί, αλλά είναι editorial ready.

Νούμερο 2 – Γιώργος Βαγιαννίδης

Ο βασιλιάς του luxury street style. Αγαπά Chrome Hearts, oversized denim και εκείνο το laid-back ύφος τύπου “έτσι ξυπνάω”. Tα look του κοστίζουν όσο ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης αλλά τα κάνει όλα να δείχνουν cool. Αν η μόδα του Los Angeles είχε παράρτημα στην Αθήνα, θα το άνοιγε ο Βάγια.

Νούμερο 1 – Κώστας Τσιμίκας

Ο Greek Scouser ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει premium. Ακριβά ρολόγια, shopping στο κατάστημα Andrea Kosta και αδυναμία στα γυαλιά ηλίου που σπάνια αποχωρίζεται. Πάντα clean, πάντα polished, ακόμα κι όταν κατεβαίνει από το αεροπλάνο μετά από 10 ώρες πτήσης ατσαλάκωτος και κυρίως καλοντυμένος.

