O ΛΕΞ είναι αυτή τη στιγμή ο πιο επιδραστικός Έλληνας ράπερ και ο Τάσος Μπακασέτας είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Οι δυο τους μοιράζονται κάτι κοινό: Γεμίζουν και οι δυο στάδια, ο ένας με τους στίχους του και ο άλλος με τα ποδοσφαιρικά του skills. Αλλά και κάτι ακόμα: Κάθονται στην καρέκλα του ίδιου hair stylist. O ΛΕΞ και το Τάσος Μπακασέτας εμπιστεύονται και οι δυο το κεφάλι τους τον Δον Φων. Αυτό από μόνο του σημαίνει πως ο συγκεκριμένος κομμωτής κάτι κάνει πολύ καλά.

Ο Δον Φων, είναι ένα μοντέρνο, πολύ ταλαντούχο αγόρι που ασχολείται επαγγελματικά με το ανδρικό κούρεμα και το grooming με έδρα τα Νότια Προάστια. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι η αυθεντικότητα, ενώ επαγγελματικά η προσέγγισή του είναι να δίνει σχήμα, στιλ και κυρίως αυτοπεποίθηση μέσα από το κούρεμά του, με προσοχή στη λεπτομέρεια και στη συνολική εικόνα του ατόμου. Το μαγαζί του λειτουργεί σε private χώρο και κάθε ραντεβού είναι προσωπικό, ώστε κάθε άτομο να ηρεμεί πριν ξεκινήσει να απολαμβάνει τις υπηρεσίες. Το moto του είναι «Making the world more beautiful starting from the head» δηλαδή «Κάνοντας τον κόσμο καλύτερο, ξεκινώντας από το κεφάλι» και ανάμεσα στους πελάτες του είναι πολλοί ποδοσφαιριστές όπως ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο Γενς Γιόνσον, ο Δημήτρης Λημνιός, ο Άντονι Μουνιέ, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο Ερίκ Λαμέλα, ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο Πάολο Φερνάντες, ο Τάσος Δουβίκας αλλά και προπονητές όπως ο Ρούι Βιτόρια του Παναθηναϊκού.

Ο Ξενοφών Μιχαηλίδης (a.k.a. Δον Φων) έχει να πει ότι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου δεν είναι τύπος με τρελές απαιτήσεις για την εμφάνιση και τα μαλλιά του. Είναι άλλωστε από τους ανθρώπους που έχουν φυσική ομορφιά, άρα ό,τι και να του κάνεις δείχνει ωραίος. Από την πρώτη στιγμή συννενοήθηκαν εύκολα, του έδειξε εμπιστοσύνη και κατέληξαν σε ένα κλασικό, καθαρό και περιποιημένο κούρεμα που αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα του: διακριτικό, ήρεμο, χωρίς έντονες διαβαθμίσεις ή υπερβολές.

Ο Δον Φων χαίρεται που κουρεύει τον αρχηγό της Εθνικής γιατί εκτός των άλλων ξέρει πως το αποτέλεσμα θα το δουν χιλιάδες μάτια. Πάνω από όλα όμως εκτιμά τον Τάσο σαν άνθρωπο καθώς είναι απλός, ευχάριστος και πολύ προσγειωμένος χωρίς καθόλου έπαρση. Στην ερώτηση «Πως είναι να κουρεύεις τον αρχηγό της Εθνικής;» απάντησε πολύ σοφά πως «Πριν από την ιδιότητα, σημασία έχει ο χαρακτήρας.»

Εκτός όμως από αθλητές, ο Δον Φων κουρεύει και καλλιτέχνες. Εμείς λοιπόν σταθήκαμε στον ακριβοθώρητο ΛΕΞ, τον άνθρωπο που δε δίνει ποτέ συνεντεύξεις και ποζάρει σπάνια για φωτογραφίες. Τον Δον Φων και τον ΛΕΞ τους ένωσε η Θεσσαλονίκη καθώς γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού γνωστού τους, τον κομμωτή Τάσο Βαβούρα που κουρεύει τον ράπερ στη συμπρωτεύουσα.

Όταν ο ΛΕΞ ήρθε στην Αθήνα για να γυρίσει το clip promo για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ( ναι αυτή που έγινε sold out σε χρόνο ρεκόρ ), ο Τάσος σύστησε τον Ξενοφώντα στον ΛΕΞ για να τον κουρέψει. Ήθελε κάτι απλό: Ένα buzz cut με high fade και γενικά μια φυσικότητα χωρίς αυστηρές γραμμές. Έτσι έκανε ένα προσεγμένο και καθαρό look που του ταίριαζε και ταυτρόχρονα διατηρούσε το χαρακτήρα του.

Η αλληλεπίδραση μαζί του όπως μας είπε ήταν πολύ ανθρώπινη και τον χαρακτήρισε έναν καλλιτέχνη ευγενικό, προσγειωμένο και με ουσία. Τόνισε πως είναι τελειομανής γι αυτό και για ένα promo video 20 δευτερολέπτων είχε ένα συνεργείο λες και θα γύριζε ταινία. Ο Δον Φων, πιστεύει πως «ο ΛΕΞ είναι ένας άνθρωπος που μέσα στο μεγάλο πνευματικό κενό της σάπιας κοινωνίας μας, καταφέρνει να ενώνει με τους στίχους του πλήθος ανθρώπων από διάφορα κοινωνικά στρώματα και αυτό, τον κάνει διάνοια.»