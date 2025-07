Η Brooks Nader παρακολουθούσε τον αγώνα τένις στο Wibledon στις 4 Ιουλίου φορώντας μια άσπρη midi φούστα και ένα polka dot top όταν της ήρθε απρόσμενα περίοδος, με αποτέλεσμα να λερωθεί στο πίσω μέρος της φούστας της με ένα μικρό κόκκινο λεκέ την ώρα που βρισκόταν μέσα στο Στάδιο.

Το 28χρονο μοντέλο αντέδρασε με χιούμορ και ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok συνοδεύοντας τον λεκέ της περιόδου της με τη φράση “Tries to be chic. Starts [period] at Wimbledon” ενώ οι φίλες της κάνουν τις επικριτικές και εκείνη ποζάρει γεμάτη αυτοπεποίθηση. Όπως ήταν φυσικό το βίντεο έγινε viral και τα σχόλια στο TikTok, στο Reddit και στο Instagram ήταν κατά κύριο λόγο υπέρ της καθώς την αποθέωναν για την ειλικρίνεια και την “απλότητα” της στιγμής, το θάρρος της να μιλήσει δημόσια για κάτι τόσο φυσικό και ταμπού, με αποτέλεσμα να «σπάσει το στίγμα» γύρω από την περίοδο και την ανθρώπινη πλευρά της, σε μία στιγμή όπου πολλοί δημόσια πρόσωπα προσπαθούν να είναι τέλειοι.

Κάποιοι χρήστες σημείωσαν ότι τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα, ειδικά όταν φοράει κάποια άσπρη φούστα, ενώ άλλοι εξήραν το γεγονός ότι όλη αυτή η συζήτηση συμβαίνει στα πλαίσια ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος, όχι απλά ως σχολιασμός κάποιου reality. Το θέμα είναι πως τεράστιο μέρος της κοινωνίας αντέδρασε θετικά απέναντι στην κίνηση της Brooks Nader να κανονικοποιήσει την τόσο στιγματισμένη περίοδο των γυναικών και οι λόγοι είναι πολλοί.

Αρχικά καταρρίπτει τα ταμπού. Η κοινωνική πίεση γύρω από την περίοδο παραμένει ισχυρή. Η Brooks Νader βοήθησε στο να γίνει το θέμα πιο «καθημερινό» και ανθρώπινο αποστιγματίζοντας μια τόσο φυσιολογική λειτουργία του γυναικείου οργανισμού και τόσο θεμελιώδη καθώς από αυτή έρχεται η ζωή. Έπειτα δίνει φωνή σε άλλες γυναίκες. Πολλές κοπέλες σχολίασαν ότι κι οι ίδιες έχουν περάσει παρόμοια ατυχήματα και αυτή η δημόσια στιγμή τους έκανε να αισθανθούν λιγότερο μόνες. Επίσης δείχνει ότι η ομορφιά δεν είναι τέλεια. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, το να δείξεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι «ανθρώπινο» ακόμα και στις πιο λαμπερές στιγμές, είναι πραγματική δύναμη χαρακτήρα.

Η Brooks Nader έδειξε πως ακόμα και σε ένα υψηλού προφίλ event, η ειλικρίνεια και το χιούμορ μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ενώ η περίοδος και το να λερωθεί μια γυναίκα από αυτή είναι ένα φυσιολογικό και καθημερινό ζήτημα για το οποίο δεν πρέπει να αισθάνεται ντροπή κάνοντας ένα μεγάλο βήμα προς την αλλαγή της κουλτούρας γύρω από το στίγμα που ακολουθεί την έμμηνο ρύση.