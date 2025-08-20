Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok προσπαθεί να προσομοιώσει την καθημερινότητα ατόμων με σχιζοφρένεια, φέρνοντας στο φως τα εφιαλτικά συμπτώματα που βιώνουν οι πάσχοντες και προκαλώντας συγκλονιστικά σχόλια από ανθρώπους που ζουν με τη διαταραχή.

Η σχιζοφρένεια, όπως εξηγεί η Mayo Clinic, είναι μια χρόνια ψυχική νόσος που εκδηλώνεται με «συνδυασμό παραισθήσεων, παραληρητικών ιδεών και αποδιοργανωμένης σκέψης και συμπεριφοράς».

Οι παραισθήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φωνές ή εικόνες που δεν αντιλαμβάνονται οι άλλοι, ενώ οι παραληρητικές ιδέες είναι ακλόνητες πεποιθήσεις σε πράγματα που δεν ισχύουν. Για πολλούς ασθενείς, η επαφή με την πραγματικότητα χάνεται, γεγονός που καθιστά την καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.

Το βίντεο, διάρκειας 87 δευτερολέπτων, αναρτήθηκε από τον χρήστη @xoradmagical και παρουσιάζει αποσπασματικές εικόνες μέσα από τα μάτια ενός ατόμου με σχιζοφρένεια. Σκηνές από μια παραλία ή μια βόλτα στο δάσος συνδυάζονται με αλλοιωμένα οπτικά εφέ: παραμορφωμένα χρώματα, θολά σχήματα που καλύπτουν το οπτικό πεδίο και φευγαλέα πρόσωπα που εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Στο φόντο ακούγονται ψίθυροι και μισοσβησμένες φωνές, θυμίζοντας ένα ανησυχητικό ηχητικό χαλί παραισθήσεων.

Η προσομοίωση αναδημοσιεύτηκε στο Reddit, όπου άνθρωποι που ζουν με τη διαταραχή σχολίασαν πόσο πιστά ή όχι απεικονίζει την εμπειρία τους.

«Η αδελφή μου είναι παρανοϊκή σχιζοφρενής. Ακούει ανθρώπους να της φωνάζουν και να την προσβάλλουν», έγραψε ένας χρήστης. «Την περασμένη εβδομάδα μού είπε ότι είδε τον πατέρα μας να την κοιτάζει θυμωμένα από την πόρτα του δωματίου της, παρότι εκείνος είχε πεθάνει έναν μήνα νωρίτερα. Τρομερή ασθένεια».

Άλλος σχολιαστής στάθηκε στις ακουστικές παραισθήσεις: «Στη δική μου περίπτωση οι φωνές έμοιαζαν με κανονικές συζητήσεις μεταξύ διαφορετικών χαρακτήρων. Είχαν προσωπικότητα και έμοιαζαν με πραγματικούς ανθρώπους. Άρχισα να πιστεύω ότι βρισκόμουν σε μια μεταθανάτια ζωή και ότι οι φωνές ήταν γιατροί, ασθενείς, μέλη της οικογένειας».

Κάποιοι συμφώνησαν ότι η προσομοίωση είναι «αρκετά κοντά στην εμπειρία τους», άλλοι όμως περιέγραψαν διαφορετικές εικόνες: «χρωματιστά σχήματα που κινούνται, σκιές που αλλάζουν μορφή, πρόσωπα αλλοιωμένα σαν να σε κοιτούν με μίσος». Ένας μάλιστα εξομολογήθηκε πως κάποτε κοιμόταν με πετσέτα πάνω στον καθρέφτη του, φοβούμενος ότι θα εμφανιστούν «οντότητες από άλλη διάσταση».

Συγκλονιστικά είναι και τα λόγια ατόμων με διαταραχή σχιζοσυναισθηματικού τύπου, που είπαν ότι οι φωνές μέσα στο κεφάλι τους μοιάζουν ανατριχιαστικά με αυτές που ακούγονται στο βίντεο.

Το TikTok αυτό, που έγινε viral, δείχνει με ωμό τρόπο πόσο τρομακτική μπορεί να είναι η καθημερινότητα για κάποιον με σχιζοφρένεια – μια ψυχική ασθένεια που συχνά παραμένει παρεξηγημένη, αλλά καθορίζει βαθιά τη ζωή όσων τη βιώνουν.