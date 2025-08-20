Η υπόθεση των πυρκαγιών στην Ερέτρια της Εύβοιας, φέρεται να έχει ως πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ερευνά μια ομάδα ανήλικων, Ελλήνων και αλλοδαπών, για την πρόκληση πυρκαγιών στην περιοχή του Δήμου Ερέτριας.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχουν προσάγει για εξηγήσεις αρκετά παιδιά, ηλικίας μόλις 13 και 14 ετών, μαζί με τους κηδεμόνες τους.

Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από εισαγγελική παραγγελία και τη συγκέντρωση αξιοποιήσιμων πληροφοριών, με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως να δημιουργούν σοβαρότατα ερωτήματα.

Στην κατοχή των Αρχών βρίσκεται και βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ομάδα περίπου οκτώ ατόμων που φέρονται να έβαζαν συστηματικά φωτιές τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή.

Το συγκεκριμένο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με την υπόθεση. Πριν από λίγες εβδομάδες, δύο ανήλικα, μαζί με τους γονείς τους, είχαν οδηγηθεί στην Πυροσβεστική για την ίδια υπόθεση, ωστόσο τότε δεν είχαν προκύψει συλλήψεις. Πλέον, η έρευνα διευρύνεται με τη συμμετοχή νέων προσώπων, ανάμεσά τους και κάποια αδέρφια.