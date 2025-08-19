Εντυπωσιακές αλλά και άβολες εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, όπου ένας άνδρας σε κατάσταση που οι παρευρισκόμενοι περιγράφουν ως «δαιμονισμό» έκλεψε την παράσταση και προκάλεσε αμηχανία στους πιστούς.

Στο βίντεο που κατέγραψε ιερέας με το κινητό του, φαίνονται οι πιστοί ξαπλωμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, για να περάσει από πάνω τους η εικόνα του Αγίου Γερασίμου, όπως επιβάλει το έθιμο. Ξαφνικά, ο άνδρας αρχίζει να φωνάζει με κραυγές που σπάνε τη σιωπή της τελετής, ισχυριζόμενος ότι «κάποιος Γεράσιμος του έχει κάνει μάγια».

Οι δυνατές του φωνές, οι σπασμωδικές κινήσεις και τα λόγια του γέμισαν ανησυχία το πλήθος, που παρακολουθούσε σαστισμένο το περιστατικό.