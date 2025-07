Η Αναστασία Ντραγκομίροβα γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2003, μεγάλωσε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και οι γονείς της ήταν μετανάστες από τη Βουλγαρία. Είναι αθλήτρια του επτάθλου και του πεντάθλου, αγωνίζεται στον Αθλητικό Σύλλογο Κένταυρος και προπονητής της είναι ο Γιώργος Μποτσκαριώφ. Είναι ένα κορίτσι της γενιάς z που τολμά να είναι ο εαυτός της και η αυθεντικότητά της ξεβολεύει τους συντηρητικούς που έχουν συνηθίσει να υπερασπίζονται τις στερεοτυπικές αθλήτριες.

Έχει τατουάζ που διηγούνται προσωπικές ιστορίες, αγαπάει τα statement make up look και τη μουσική ενώ αποφορτίζεται με τη ζωγραφική. Αν και μόλις 23 ετών έχει κάνει ήδη θόρυβο στον ελληνικό στίβο σημειώνοντας εντυπωσιακές εντυπώσεις: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σφαιροβολία στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων στη Λειρία τον Μάρτιο του 2024 ενώ το ίδιο καλοκαίρι στην Πάτρα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 στο έπταθλο με 6.039 βαθμούς, ξεπερνώντας το όριο των 6.000 που ήταν όνειρό της. Έτσι έγινε μια από τις καλύτερες Ελληνίδες αθλήτριες στο άθλημά της. Προηγουμένως είχε κατακτήσει πανελλήνια ρεκόρ Κ18 στη σφαίρα (17,35 μ.) και στο σύνθετο (5.892 β.)

Αν και αντιμετώπισε ένα σοβαρό τραυματισμό, ρήξη χιαστού συγκεκριμένα, επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ. Σε δηλώσεις που έκανε στα MAD VMA 2025 εξομολογήθηκε ότι χαίρεται όταν βλέπει αρνητικά σχόλια στα social media καθώς όπως είπε τα θεωρεί ένδειξη ότι κάτι κάνει καλά: “Αν δεν βλέπω αρνητικά σχόλια, κάτι δεν κάνω σωστά” ενώ μιλώντας στην κάμερα χθες πρόσθεσε ότι οι haters που κατακρίνουν την εμφάνισή της μπορούν να λένε ότι θέλουν, εκείνη όμως θα απαντάει.

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα σηματοδοτεί την νέα γενιά γυναικών με ισχυρή προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά της επιτεύγματα που την ξεχωρίζουν, αλλά είναι η αμεσότητα, η θέληση για αυτοέκφραση και η στάση της απέναντι σε όσους την κρίνουν. Είναι ένα παράδειγμα για το πως ο πρωταθλητισμός μπορεί να συνδυαστεί με την προσωπική έκφραση.

Αυτό το κορίτσι ξέρει τι θέλει και θα το κατακτήσει, ενώ δε φοβάται να παρουσιαστεί στο στίβο βάφοντας τα μάτια της σαν δυο μεγάλα αστέρια τα οποία το πιθανότερο είναι να κατακτήσει σύντομα. A star is born in track and field και έχει πολλά τατουάζ, εκκεντρικά μαλλιά και fancy make up look γιατί αν μη τι άλλο, normal is boring.